Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νικόλαος Κορτσάρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νικόλαος Κορτσάρης.

“Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Φλώρινας Νικόλαο Κορτσάρη.

Γεννήθηκε το 1941 στη Φλώρινα. Απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, με μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιατρός έως το 1994 οπότε και αποστρατεύτηκε. Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2000 και του 2004, ενώ τη διετία 2008-2009 ήταν επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλονίκη.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Νικόλαος Κορτσάρης ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την εντιμότητα, την εργατικότητα, την αίσθηση καθήκοντος και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

