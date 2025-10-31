MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Έβρου της ΝΔ Γιάννης Καβαρατζής

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη ακόμα ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974, τον Γιάννη Καβαρατζή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Ο Γιάννης Καβαρατζής «γεννήθηκε το 1940 στη Λευκίμμη Έβρου και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από τις εκλογές του 1974, εξελέγη Βουλευτής Έβρου σε πέντε ακόμα εκλογικές αναμετρήσεις.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Γιάννης Καβαρατζής διακρίθηκε για την προσφορά του στον συνάνθρωπο, τη συνέπεια, το ήθος και την αξιοπρέπειά του, αλλά και την αγάπη του για την Ελλάδα και τον Έβρο.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Νέα Δημοκρατία

