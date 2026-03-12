MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ηλικία 100 ετών πέθανε ο Αναστάσιος Γκόνης, πρώην Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ο Αναστάσιος Γκόνης εργάστηκε με αφοσίωση στον τομέα της Δικαιοσύνης, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με σεβασμό τον πρώην Βουλευτή Επικρατείας και Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αναστάσιο Γκόνη.

Γεννήθηκε το 1926 στην Καλλιθέα Πυλίας Μεσσηνίας. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, εργάστηκε από το 1958 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το 1974 διορίστηκε Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προαχθείς το 1979 σε Σύμβουλο και το 1989 σε Πρόεδρο, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στις εθνικές εκλογές του 1993 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΟΤΕ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, του Εποπτικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Στη μακρά και σημαντική διαδρομή του, ο Αναστάσιος Γκόνης εργάστηκε με αφοσίωση στον τομέα της Δικαιοσύνης, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Νέα Δημοκρατία

