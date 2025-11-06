MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Πέρασαν 53 χρόνια σαν μία ημέρα”: Η παιδική φωτογραφία του Άδωνι Γεωργιάδη και η αναφορά στα γενέθλιά του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Γενέθλια έχει σήμερα ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρτησή του στα social media κάνει αναφορά στους γονείς του, ενώ δημοσίευσε και μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία.

«Στις 6 Νοεμβρίου του 1972 οι λατρεμένοι μου γονείς Αθανάσιος και Παρασκευή με γέννησαν, τρίτο τους γιο μετά τους αγαπημένους μου Λεωνίδα και Αλέξανδρο. Έκτοτε πέρασαν 53 χρόνια σαν μία ημέρα» έγραψε.

«Τους ευχαριστώ για τις Αρχές που μας έδωσαν και κυρίως που με έμαθαν να μην αδικώ τους άλλους ανθρώπους. Σήμερα καμαρώνω την δικιά μου οικογένεια με την @ManolidouE και προσπαθώ να δώσω τις ίδιες Αρχές στα δικά μας παιδιά. Η ζωή είναι όμορφη και περνάει γρήγορα, ας μην αφήνουμε καμία μέρα να περνάει χαμένη χωρίς να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και χωρίς να φροντίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Σας ευχαριστώ όλους για τις Ευχές σας! Να μας δίνει ο Θεός Υγεία αυτό μετράει περισσότερο από όλα» πρόσθεσε.

Άδωνις Γεωργιάδης

