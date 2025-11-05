Παύλος Μαρινάκης: Θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή

Με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή. Μιλώντας στο Mega, ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε επίσης πως σχεδιάζεται η μόνιμη εγκατάσταση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

«Ενδεχομένως και τις επόμενες δύο με τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες. Οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα γιατί είναι ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Είναι πρέσβης με βαρύ βιογραφικό, έρχεται για να μείνει και να στηρίξει τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ».

Για το θέμα των ΕΛΤΑ, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη σχετική απόφαση «αναγκαία για τη διάσωση της υπηρεσίας», τονίζοντας: «Είναι μια ακόμη απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ, για να μην κλείσουν».

Πρόσθεσε ακόμη: «Το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον, το 92% των συντάξεων παραδίδονται κατ’ οίκον, άρα το κατ’ οίκον είναι ο δρόμος. Πήραν μια απόφαση λογική. Αλλά δεν μπορείς πρώτα να ανακοινώνεις και μετά να εξηγείς. Θα συνδράμουμε, δεν θα βγάλουμε την ουρά μας απ’ έξω. Η απόφαση είναι σωστή και θα υλοποιηθεί. Αλλά θα εξεταστούν οι ειδικές περιπτώσεις. Θα δούμε πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία με ιδιώτες, να διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος σε κάθε σπίτι. Αυτή η υπηρεσία θα ενισχυθεί. Θα υπάρχουν σημεία που θα αντικαταστήσουν τα καταστήματα. Αλλά να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υπαναχώρηση».

Τέλος, αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική και ειδικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μαρινάκης επέκρινε όσους, όπως είπε, επιδίδονται σε «τζάμπα πατριωτισμούς», καλώντας σε νηφαλιότητα και υπευθυνότητα στη δημόσια συζήτηση.