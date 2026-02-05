Παύλος Μαρινάκης σε Αντώνη Σαμαρά: Το χάος είναι αυτοί που κυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία

Σαφείς αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά άφησε σήμερα, Πέμπτη (05.02.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σφοδρή κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργού στην κυβέρνηση, ο οποίος στην τελευταία του συνέντευξη έκανε λόγο περί «χάους» στη χώρα.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν είναι παράδεισος, αλλά δεν είναι και χάος» και τονίζοντας πως «χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία, στοχοποιώντας τους αντιπάλους τους για να επανεκλεγούν – μεταξύ αυτών και ο κ. Σαμαράς».

«Συμφωνώ να ακούμε τους πιο έμπειρους, και αναφέρομαι τόσο σε στελέχη όσο και στην αναγνώριση και διόρθωση λαθών. Αλλά δεν είναι το “χάος ο Μητσοτάκης”, όπως είπε ο κ. Σαμαράς. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι λέξεις να χάνουν το νόημά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, απαριθμώντας σειρά επιτευγμάτων της κυβέρνησης, όπως η αύξηση των επενδύσεων κατά 98% σε σχέση με το 2019, η δημιουργία 560.000 νέων θέσεων εργασίας και η ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ειδική μνεία και στην εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη χώρα: «Χρειάζεται ένα μέτρο. Αν υπάρχουν πρωθυπουργοί που έζησαν και αντιστάθηκαν στο χάος, είναι ο ίδιος ο κ. Σαμαράς. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε δίκαιοι».