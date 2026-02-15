Παύλος Μαρινάκης: Η πιο δύσκολη στιγμή της κυβέρνησης ήταν το δυστύχημα των Τεμπών – Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραχώρησε μία συνέντευξη το μεσημέρι της Κυριακής 15.02.2026, στην οποία απάντησε μεταξύ άλλων σε πολλά ζητήματα, όπως την τραγωδία στα Τέμπη αλλά και στη δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στην εκπομπή του Alpha, Καλύτερα δε Γίνεται σε μία συνέντευξη για όλους και για όλα.

«Το λιμενικό έχει το εξής καθήκον. Από το σημείο που μπορεί να προστατεύει τα σύνορα. Αυτό είναι δεδομένο. Το πώς προστατεύει τα σύνορα είναι επιχειρησιακο ανάλογα με το τι επιλέγει κάθε φορά για να προστατεύσει τα θαλάσσια σύνορα. Αν κάποιος περάσει τα σύνορα τότε θα πρέπει να γίνει επιχείρηση διάσωσης και σύλληψης. Να περισυλλέξει τους ανθρώπους αυτούς, σώους και αβλαβείς ουτως ώστε να δει στη συνέχεια, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αν είναι πρόσφυγες ή παράτυποι μετανάστες», είπε σχετικά με ερώτηση για το εάν το Λιμενικό Σώμα κάνει push backs.

Όσον αφορά τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Καταρχάς είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Και για τις δύο μπορώ να πω ότι τι κόμμα θα κάνουν, ποιες θα είναι οι θέσεις τους, εάν θα έχουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για να δούμε πώς θα μπορούμε να αντιπαρατεθούμε.

Είναι όμως δύο διαφορετικές περιπτώσεις γιατί τον κ. Τσίπρα τον έχουμε ξαναδεί όχι μόνο ως πρωθυπουργό αλλά και ως αρχηγό αντιπολίτευσης και τον έχουν αξιολογήσει οι πολίτες… Μετά το περίφημο rebranding, φαίνεται ότι έχει μείνει ίδιος και απαράλλαχτος.

Την κ. Καρυστιανού, δεν την έχουμε δει ως πολιτικό, είναι μία γυναίκα η οποία έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο – σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω να μπορεί να πει κανείς κάτι – σε αυτό το επίπεδο κάθε μάνα και πατέρας που έχει χάσει το παιδί του έχει τον απόλυτο σεβασμό, τώρα από τη στιγμή που θα ανακοινώσει κόμμα και θα περάσει στον στίβο της πολιτικής, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Μέχρι τώρα έχει εκφράσει διάφορες θέσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι προβληματικές. Όχι μόνο οι απαράδεκτη θέση της για τις αμβλώσεις, που νομίζω ότι δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να συμφωνεί αλλά και πολλά άλλα. Είναι μια επαναφορά λόγου που τον ακούσαμε στην πάνω και στην κάτω πλατεία».

«Η πιο δύσκολη στιγμή, η πιο τραγική ημέρα για την κυβέρνηση ήταν το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Χάθηκαν, σκοτώθηκαν 57 συνάνθρωποί μας. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για το πώς φτάσαμε εκεί, και πολιτικές και ερευνάται από τη δικαιοσύνη και ποινικές. Για πρώτη φορά, σε μία εθνική τραγωδία, έχουμε 36 ανθρώπους που θα δικαστούν, και δύο υπουργούς οι οποίοι θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο και θα εξεταστούν από τη δικαιοσύνη και όχι τα κόμματα», είπε σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως είπε, από την τραγωδία των Τεμπών, έχουν γίνει πιο ασφαλή τα τρένα από την τραγική εκείνη νύχτα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας αλλά και για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση όπως η απαγόρευση των social media στα μικρά παιδιά και τόνισε μεταξύ άλλων πως «να μάθουμε στα παιδιά μας να μην ακολουθούν το ρεύμα, να διασταυρώνουμε. Μπορεί να επηρεάσει ακομη και τα εθνικά συμφέροντα».