MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Αποχαιρετούμε την Μαρινέλλα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε στους οικείους της Μαρινέλλας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε συγκεκριμένα:

«Η φωνή της Μαρινέλλας μας συντρόφευσε σε στιγμές της ζωής μας και η παρουσία της σημάδεψε, όσο λίγες, το ελληνικό τραγούδι.

Με τη μοναδική της ερμηνεία και τη ζεστή παρουσία της, κατάφερε να αγγίξει καρδιές και να ενώσει γενιές. Δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια.

Την αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.»

Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

