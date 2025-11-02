Παύλος Χρηστίδης: Δεν θα αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία να απαξιώσει και να κλείσει τα ΕΛΤΑ

Με αφορμή την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα, ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Β3’ Αθήνας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, τοποθετείται δημόσια, εκφράζοντας την ανησυχία και την αντίθεσή του για την υποβάθμιση ενός ιστορικού θεσμού που επί δύο αιώνες συνδέει τον πολίτη με το κράτος.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Χρηστίδης θέτει καίρια ερωτήματα για τη διαχείριση των πόρων, τη διαφάνεια και το μέλλον των δημόσιων υπηρεσιών στην περιφέρεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκέντρωση, σχέδιο και κοινωνική δικαιοσύνη.

“Αγαπητές φίλες και φίλοι, Πριν λίγες μέρες, ξαφνικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Ανάμεσά τους δύο στον Άλιμο και ένα στη Δάφνη, περιοχές όπου οι πολίτες θα πρέπει πια να εξυπηρετούνται σε άλλους δήμους. Τα ΕΛΤΑ είναι ένας θεσμός που για διακόσια χρόνια ένωνε τον πολίτη με το κράτος, το νησί με την ηπειρωτική Ελλάδα, τους Έλληνες της διασποράς με την πατρίδα, τους εμπόρους με τους καταναλωτές.

Και τώρα; Τώρα, σιωπηλά και απροειδοποίητα, σβήνουν τα φώτα σε χωριά και πόλεις όλης της επικράτειας. Πώς γίνεται να δόθηκαν 250 εκατομμύρια ευρώ για τη “σωτηρία” των ΕΛΤΑ και σήμερα να μιλάμε για λουκέτα; Ποιος αποφάσισε ότι η καθολική υπηρεσία, το δικαίωμα κάθε πολίτη στην ισότιμη πρόσβαση, είναι πολυτέλεια; Ποιος λογοδότησε για τη διοίκηση που έλαβε εκατοντάδες εκατομμύρια και άφησε πίσω της κενά γραφεία και απογοητευμένους εργαζόμενους; Και τι άλλο ακολουθεί; Έκλεισαν οι τράπεζες, μετά τα ΑΤΜ, μετά σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες, κέντρα υγείας. Έτσι θα στηρίξουμε την αποκέντρωση; Με λόγια; Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς ένας οργανισμός. Είναι σύμβολο εμπιστοσύνης, σταθερότητας και ισότητας. Κάθε κατάστημα που κλείνει είναι μια χαμένη ευκαιρία για την περιφέρεια, ένα βήμα πιο κοντά στη δημογραφική ερημοποίηση.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο πού πήγαν τα χρήματα. Είναι πού πάει η χώρα, όταν εγκαταλείπει τους ανθρώπους της.

Η Ελλάδα αξίζει αποκέντρωση, διαφάνεια και σχέδιο. Αξίζει ένα κράτος που δεν ξεχνά κανέναν, ούτε στον Έβρο, ούτε στη Γαύδο. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στήριξε τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ και την κοινωνική τους αποστολή. Όσοι άφησαν την επιχείρηση στην τύχη της, έρμαιο των ανταγωνιστών, και τώρα απεργάζονται τον “ξαφνικό θάνατό” της, θα μας βρουν απέναντι. Γιατί η Ελλάδα της περιφέρειας δεν αξίζει σιωπή. Αξίζει φωνή, σχέδιο και προοπτική.

Καλή εβδομάδα!”