ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: “Το ΥΠΠΟ δεν νοείται να μπει στα σπίτια και στα timelines των υπαλλήλων του”

«Η πρόβλεψη του νέου Ενιαίου Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία το ΥΠΠΟ ‘παρακολουθεί συστηματικά’ την παρουσία των υπαλλήλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβάλλει κατευθύνσεις ως προς την ‘αποδεκτή συμπεριφορά’ τους στην ιδιωτική τους ζωή παραπέμπει σε σκοτεινές εποχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του Τομέα-Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγιας Γρηγοράκου, με τίτλο: «το ΥΠΠΟ δεν νοείται να μπει στα σπίτια και στα timelines των υπαλλήλων του», σημειώνεται ότι «πρόκειται για οδηγία που ευθέως υπερβαίνει τον σκοπό και τα όρια του Πλαισίου, δεν έχει καμία σχέση με κυβερνοασφάλεια, και παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα, τον GDPR και το βασικό σώμα προστασίας των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων».

Τονίζεται επίσης ότι «η ιδιωτική έκφραση και η προσωπική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα είναι ατομικό δικαίωμα – δεν αποτελεί αντικείμενο ‘παρακολούθησης’ από καμία κρατική υπηρεσία».

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΠΟ «να αποσύρει άμεσα την επίμαχη παράγραφο του κεφαλαίου 2.14 και να περιορίσει το σχετικό κείμενο αποκλειστικά στους επίσημους λογαριασμούς του ΥΠΠΟ και των εποπτευόμενων φορέων».

«Καμία ανοχή σε ρυθμίσεις που ανοίγουν την πόρτα σε κρατικό έλεγχο πάνω στην ιδιωτική σφαίρα και στην ελευθερία έκφρασης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

