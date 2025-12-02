MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σενάριο για stand up comedy, όπως το απαξιώνει η Εκπρόσωπος της ΝΔ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Κάθε φορά που τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στερούνται επιχειρημάτων, καταφεύγουν σε προσβλητικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του με αφορμή αντιπαράθεση που είχαν σε τηλεοπτικό πάνελ ο συντονιστής της ομάδας Προγράμματος του κόμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι «η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, επέλεξε να αντιπαρατεθεί με τον συντονιστή της ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρη Καρχιμάκη με χαρακτηρισμούς ότι “είναι για stand up comedy” μη αποδεχόμενη το καθετοποιημένο “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με υπουργούς, προέδρους του Οργανισμού, γραμματείς υπουργείων και “γαλάζιους” αγροτοσυνδικαλιστές».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που κινδυνεύει να θέσει σε ιδιότυπο μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι σενάριο για stand up comedy, όπως το απαξιώνει η Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας».

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο Πούτιν ούτε 200 εκατ. δεν θα μας έδινε το 2010, χρειάστηκαν 5 χρόνια για να το καταλάβει ο Τσίπρας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βόλος: Πλήρωσε προκαταβολή 1.250 ευρώ για να αγοράσει αγροτικό μηχάνημα που δεν έλαβε ποτέ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση των ανανεωμένων ομπρελών του Ζογγολόπουλου – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης στο TikTok: Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης – Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Πρόεδρος ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας: Στολίσαμε χριστουγεννιάτικο δέντρο στο μπλόκο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα φερθεί η κυβέρνηση