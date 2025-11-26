MENOY

ΠΑΣΟΚ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια

«Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του σχετικά με τις αναφορές από τις πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

«”Ο Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη” μας πληροφορεί το non paper της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλουμε να τους τρομάξουμε, αλλά ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένας εκ των κομματαρχών του στην Κρήτη και συχνός συνδαιτυμόνας του στα κρητικά γλέντια», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Τώρα προσποιούνται ότι δεν τον ξέρουν; Καμώνονται ότι δεν έχουν σχέση μαζί του, όταν ο κ. Ξυλούρης έλυνε και έδενε με τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, το μισό Μέγαρο Μαξίμου, τον ”Γρηγόρη”, τον ”Μεγάλο”; Τότε για ποιο λόγο οργάνωσαν την απόδραση του ”Φραπέ” από την εξεταστική επιτροπή;», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. «Κωμωδία», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι «με τέτοια φαιδρά επιχειρήματα δεν μπορούν να αλλάξουν τις εντυπώσεις της κοινής γνώμης για το γαλάζιο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια» και πως «ο κ. Αντωνόπουλος επέστρεψε τις 15.000 ευρώ που εισέπραξε και ανεστάλη άμεσα η κομματική του ιδιότητα, ενώ ο κ. Ξυλούρης συνεχίζει να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας».

