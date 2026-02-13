ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα “νομιμότητα παντού” ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
«Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα “νομιμότητα παντού”, ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που παράγει συνεχώς σκάνδαλα διαφθοράς, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
«Οι πολίτες θυμούνται πώς εφαρμόστηκε το “νομιμότητα παντού” στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι … φάκελοι», υπογραμμίζει και αμέσως προσθέτει: «Θυμούνται πώς εφαρμόστηκε στη σύμβαση της τηλεδιοίκησης 717 όπου ο αρμόδιος υπουργός Κ. Καραμανλής έμεινε στο απυρόβλητο την ώρα που άλλα φυσικά πρόσωπα θα δικαστούν για ηθική αυτουργία στην απιστία του υπουργού».
«Το “νομιμότητα παντού” πώς συμβιβάζεται με έναν πρωθυπουργό, πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, να αρνείται να εκτελέσει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας;» καταλήγει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
