ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη, ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

Επικίνδυνη χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την τοποθέτηση του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση αν συμφωνεί ή όχι. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, σε συνέντευξή του στο Mega, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι οι αντιδράσεις για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης πριν ενάμιση χρόνο, προέρχονται από την Κύπρο και όχι από την Τουρκία.

Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος θέτει εξής ερωτήματα:

«Είναι αυτό το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο;

Επιμένει ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

Αγνοεί ή κλείνει τα μάτια στην τουρκική προκλητικότητα και στην ευθεία αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, από την Κάσο τον Ιούλιο 2024 έως και σήμερα;

Αναμένουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση», καταλήγει η ανακοίνωση.