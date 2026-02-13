ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη, ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Επικίνδυνη χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την τοποθέτηση του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση αν συμφωνεί ή όχι. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, σε συνέντευξή του στο Mega, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι οι αντιδράσεις για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης πριν ενάμιση χρόνο, προέρχονται από την Κύπρο και όχι από την Τουρκία.
Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος θέτει εξής ερωτήματα:
«Είναι αυτό το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο;
Επιμένει ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Αγνοεί ή κλείνει τα μάτια στην τουρκική προκλητικότητα και στην ευθεία αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, από την Κάσο τον Ιούλιο 2024 έως και σήμερα;
Αναμένουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση», καταλήγει η ανακοίνωση.
