ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με τη βουλευτή της Σ. Βούλτεψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί;

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, επιμένει στις προκλητικές δηλώσεις κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι. Και σήμερα σε τηλεοπτική της συνέντευξη την κάλεσε να ελέγξει την πατρίδα της, τη Ρουμανία, και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του.

Σημειώνει ότι «την ίδια ώρα, η κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή αρνείται να καλέσει άμεσα τα ‘γαλάζια’ στελέχη που εμπλέκονται στη δικογραφία, όπως ο ‘Φραπές’ πιθανώς για να τους δώσει τη δυνατότητα να επικαλεστούν τη σιωπή ενώπιον της επιτροπής, όσο θα προχωρά η έρευνα της τακτικής δικαιοσύνης».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κυβέρνηση καλείται να δώσει μια καθαρή απάντηση: Συμφωνεί με τη Βουλευτή της ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί; Γιατί παίζει καθυστερήσεις με την κλήση στην εξεταστική επιτροπή των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, όπως περιγράφονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή;».

