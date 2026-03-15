ΠΑΣΟΚ: Σήμερα οι εκλογές συνέδρων – Πού θα στηθούν οι κάλπες στη Θεσσαλονίκη

Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται σε μία από τις πιο κρίσιμες εσωκομματικές του διαδικασίες, καθώς σήμερα τα μέλη του κόμματος καλούνται να εκλέξουν τους συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της 27ης Μαρτίου. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7:00 έως τις 19:00 σήμερα Κυριακή (15/3) σε όλους τους δήμους της χώρας, με 5.800 υποψηφίους να διεκδικούν 3.800 θέσεις.

Η διαδικασία για την ανάδειξη συνολικά 4.000 συνέδρων αναμένεται να καθορίσει τους συσχετισμούς ενόψει της τριήμερης συνεδριακής μάχης (27–29 Μαρτίου στο Στάδιο Ταε Κβον Ντο). Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προγραμματίσει να ψηφίσει στις 12:30 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.

Οι συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλουν 2 ευρώ ως αντίτιμο, ενώ θα στηθεί τουλάχιστον μία κάλπη ανά δήμο. Φυσικά, σε μεγάλους δήμους, θα υπάρξει πρόβλεψη για περισσότερες κάλπες. Συνολικά θα στηθούν περίπου 350-400 κάλπες σε όλη τη χώρα. Για τα συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα ανά περιοχή μπορούν να μέλη τα ΠΑΣΟΚ να δουν τα στοιχεία στον επίσημο κατάλογο του ΠΑΣΟΚ.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν είναι τα εξής:

Αίθουσα Νερού στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Θέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» στο δημαρχείο Καλαμαριάς, στο δημαρχείο Κορδελιού- Ευόσμου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Νεάπολης- Συκεών, στο πρώην δημαρχείο Νεάπολης, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, στο 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, στην έδρα της Ε’ Κοινότητας δήμου Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Β. Όλγας και Μαρτίου.

Στην Β’ Θεσσαλονίκης τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν είναι τα εξής:

Καπή του δήμου Βόλβης, Παλιό Δημαρχείο Βόλβης, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Κοινοτικό Κατάστημα στον Τρίλοφο, Κοινοτικό Κατάστημα στα Βασιλικά, Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στους Νέους Επιβάτες, Καπή Μηχανιώνας, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, το Κοινοτικό Κατάστημα Ζαγκλιβερίου, Καπή Σοχού, Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλαίας, Δημαρχείο Πανοράματος, Καπή Χαλκηδόνας, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στα Κουφάλια, Παλιό Δημαρχείο στον Άγιο Αθανάσιο και το δημαρχείο Ωραιοκάστρου.