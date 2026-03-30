ΠΑΣΟΚ: Ποιοι εκλέγονται στις πρώτες θέσεις της νέας Κεντρικής Επιτροπής – Συνεχίζεται η καταμέτρηση ψήφων

Έπεσε η αυλαία του 4ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με την ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τα Περιφερειακά Συμβούλια. Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι πολιτικές θέσεις, η διακήρυξη και το πρόγραμμα του κόμματος ενώ με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι καταστατικές αλλαγές.

Συγκεκριμένα, 506 υποψήφιοι είναι οι υποψήφιοι για την κεντρική επιτροπή. Οι 5.000 σύνεδροι είχαν το δικαίωμα να βάλουν έως 45 σταυρούς και η καταμέτρηση των ψήφων για την εκλογή 271 μελών της ΚΕ συνεχίζεται.

Μια πρώτη εικόνα από τα αποτελέσματα δείχνει την υπεροχή στελεχών της επιρροής του προέδρου, ενώ εκτιμάται ότι θα εκλεγούν περίπου 170 στη νέα ΚΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις πρώτες θέσεις είναι οι Λευτέρης Καρχιμάκης, Κώστας Τσουκαλάς, Θανάσης Γλαβίνας και Άννα Διαμαντοπούλου. Ωστόσο, στη σειρά υπάρχουν διαρκείς ανακατατάξεις.

Για πρώτη φορά εκλέγουν 13 περιφερειακά συμβούλια ενώ στην ΚΕ μετέχουν ως αριστίνδην μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ και όσοι διετέλεσαν γραμματείς.

Το συνέδριο έκλεισε σε κλίμα ενότητας. Το τριήμερο ακούστηκαν πολλές απόψεις. Συνισταμένη όλων ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ καλείται να παίξει τον ιστορικό του ρόλο για θεμελίωση των δημοκρατικών θεσμών και προστασία των μη προνομιούχων. Όλοι υπογράμμισαν ότι πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει.

Μιλούν για ένα επιτυχημένο συνέδριο αφετηρία ελπίδας και προοπτικής για το κίνημα και την χώρα.

Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ

