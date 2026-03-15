ΠΑΣΟΚ: Παράταση στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων μέχρι τις 20.00 – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τη συμμετοχή

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ με την ΕΔΕΚΑΠ να αποφασίσει την παράταση της διαδικασίας μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής (15/03/2026).

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων από τις εφορευτικές επιτροπές εκτιμάται ότι η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ θα υπερβεί τους 150.000 ψηφοφόρους.