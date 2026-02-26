MENOY

ΠΑΣΟΚ: O σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Mε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, απάντησε στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, που μιλώντας στην ΕΡΤ, έθεσε το ερώτημα «H αντιπολίτευση να αποφασίσει αν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε: «Ο κ. Μαρινάκης πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας.

Η Δημοκρατική Παράταξη δεν δέχεται μαθήματα δικαιοσύνης από όσους δε σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και έχουν κάνει την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία “πλυντήριο” των κυβερνητικών τους ευθυνών.

Ο σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου.

Αλήθεια, μια “φιλελεύθερη” κυβέρνηση και ένας “μεταρρυθμιστής” “θεσμικός” Πρωθυπουργός έχει μια λέξη να πει για το γεγονός ότι κάποιοι τρίτοι ιδιώτες – όπως αρέσκεται να υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης- παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό του συμβούλιο και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και αποδείχτηκε στην ακροαματική διαδικασία»;

ΠΑΣΟΚ

