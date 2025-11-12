MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο πολιτικός πανικός της κυβέρνησης οδηγεί τον κ. Μαρινάκη σε ολισθηρούς δρόμους – Συνέλθετε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Μαρινάκη. Μπροστά στην πλήρη διαχειριστική αποτυχία τους να ελέγξουν ζώνες ανομίας και την πρωτοφανή οκταήμερη σιωπή του φιλελεύθερου Πρωθυπουργού για τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε στα ψέματα και τους γκεμπελισμούς», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Εδώ η κυβέρνηση συνειδητά δεν αποδοκιμάζει τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τις ανεκδιήγητες απόψεις του για ελεύθερη οπλοκατοχή στα αμερικανικά πρότυπα κλείνοντας το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, η κυβερνητική λάσπη θα μας εκπλήξει;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο ‘βεντέτα’, ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες». «Ποιος μίλησε για ‘δικαιολογημένα’ εγκλήματα, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και καταλήγει: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε. Εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 37 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως, με 1,23 εκατ. θανάτους το 2024

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Πέτρος Ιακωβίδης: Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα τον Βοσκόπουλο – Έχω καψούρα με τον Καρρά

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μαχμούντ Αμπάς: Θέλω το Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης να ζήσουν πλάι πλάι ειρηνικά – Η Χαμάς οφείλει να αφοπλιστεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Καραμανλής: Πολιτικοί σαν τον Άγγελο Μοσχονά είναι αναγκαίοι, για να ανοίξει ένας νέος ενάρετος κύκλος στη δημόσια ζωή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για ληστείες και για παράνομη διακίνηση μεταναστών