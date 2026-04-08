ΠΑΣΟΚ: Ο Άδ. Γεωργιάδης θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.
Σημειώνει ότι «αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος».
Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».
