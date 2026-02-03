ΠΑΣΟΚ: Με τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ θα συνεχιστούν τα σκάνδαλα, η αναξιοκρατία και οι ανισότητες

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε απόψε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους, χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη διαφθορά, τον πελατειασμό και την απαξίωση των θεσμών που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «με “ήρεμη αυτοπεποίθηση” – όπως επισήμαναν με διαρροές οι συνεργάτες του – ο Πρωθυπουργός βάφτισε ως “ρήξη με τις παθογένειες” το πάρτι μαύρου χρήματος και διασπάθισης κοινοτικών πόρων των “γαλάζιων” στελεχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Επιπλέον αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης «μίλησε για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, με την “ήρεμη αυτοπεποίθηση” ενός Πρωθυπουργού που εργαλειοποίησε συστηματικά το άρθρο 86 για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες και σκηνοθέτησε πρωτοφανείς διαδικασίες στη Βουλή».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «μια τρίτη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια».

«Ο ελληνικός λαός αξίζει καλύτερα και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», καταλήγει.