ΠΑΣΟΚ: Με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρώνεται το 4ο Συνέδριο του κόμματος

Οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τελειώνουν σήμερα με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των δεκατριών Περιφερειακών Συμβουλίων.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και οι κάλπες πρόκειται να κλείσουν στις 18.00. Οι υποψήφιοι είναι 506 και όπως αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδυνή ψηφοφορία για το Καταστατικό, θα εκλεγούν 271 μέλη.

Λίγο μετά το μεσημέρι ψήφισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες των συνέδρων.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται αύριο.

Σημειώνεται πως χθες βραδυ είχαν εγκριθεί ομόφωνα οι Θέσεις, η Πολιτική Διακήρυξη και με μεγάλη πλειοψηφία ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Στην Ιορδανία ο Ζελένσκι για σημαντικές συναντήσεις – Αναζητά στήριξη στον πόλεμο με τη Ρωσία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κακλαμάνης από Αίγυπτο: Η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κοινή ευθύνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια – 114 προσαγωγές

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 18 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 29 Μαρτίου

ΖΩΔΙΑ 24 ώρες πριν

Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Άννα Βίσση: Διέκοψε το πρόγραμμα στο Hotel Ermou για να αποχαιρετήσει την Μαρινέλλα – “Έφυγε άδικα και με άδικο τρόπο”