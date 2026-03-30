ΠΑΣΟΚ: Κλείδωσε η πρώτη επτάδα στη νέα Κεντρική Επιτροπή – Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης, τρίτη η Διαμαντοπούλου

«Κλείδωσε» η πρώτη επτάδα των στελεχών που εκλέγονται στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ενώ συνεχίζεται και αυτήν την ώρα η καταμέτρηση των ψήφων.

Πρώτος εκλέγεται ο επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης κάνοντας δυναμική πρεμιέρα στα εκλεγμένα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Στη δεύτερη θέση είναι ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και μέλος του Πολιτικού Κέντρου, Θανάσης Γλαβίνας, ενώ στην τρίτη σειρά είναι η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.

Ψηλά, εντός της πρώτης επτάδας εκλέγονται κατά σειρά οι κ.κ. Κώστας Παπαδημητρίου και Σωτήρης Παπαγεωργίου (στέλεχος της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής Καρδίτσας αντίστοιχα), ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης, Χρήστος Κακλαμάνης.

Καλές επιδόσεις από τους προεδρικούς σημειώνουν επίσης και βρίσκονται εντός της δεκάδας και της εικοσάδας ο υπεύθυνος οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη (αναπληρώτια εκπρόσωπος Τύπου), ο γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης, ο αθλητικογράφος, Βασίλης Σκουντής, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Γιώργος Παπαβασιλείου και άλλοι. Η προεδρική πλευρά εξασφαλίζει ως φαίνεται εκ νέου τη μερίδα του λέοντος στην Κεντρική Επιτροπή, εκλέγοντας γύρω στα 160 μέλη και ποσοστό γύρω στο 60%.

Κερδισμένος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης

Στους κερδισμένους της μάχης που έδωσαν οι 506 υποψήφιοι για τις εκλεγμένες 271 θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης καθώς σύμφωνα με συνεργάτες του εξέλεξε 74 μέλη από τα 79 της λίστας που είχε κατεβάσει- αυτό σημαίνει ότι είναι η δεύτερη δύναμη με ποσοστό 28%. Ψηλά από την ομάδα Χριστοδουλάκη φαίνεται ότι εκλέγονται οι Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Τόνια Αντωνίου, Μιχάλης Τζελέπης, Δημήτρης Τσιαντής, Αποστόλης Ραυτόπουλος, Δημήτρης Μπράτης, Στέφανος Μιχαλάκος.

Διακριτό αποτύπωμα στο νέο όργανο διεκδικεί η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, εκλέγοντας, όπως αναφέρουν συνομιλητές του, μέρι αυτή την στιγμή γύρω στα 50 στελέχη. Πολύ καλά πηγαίνουν στην σταυροδοσία η Έφη Χαλάτση (μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Εύρης Ευρυβιάδης και ο Αργύρης Αργυριάδης (γνωστός δικηγόρος) από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Πετρουλάκης (στενός συνεργάτης του κ. Γερουλάνου), οι κ.κ. Κώστας Πάστας, Κώστας Βαρδαβάς, Ευριπίδης Ελευθεριάδης, Μανώλης Πετράκης, οι κυρίες Κατερίνα Αυξεντίου, Κωνσταντίνα Αντεριώτη κ.α. Πηγές αναφέρουν ότι λειτούργησε η κομματική συμμαχία του Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη. Από τους συνομιλητές του Μιχάλη Κατρίνη έχουν δυναμική εκλογής οι: Θοδωρής Λώλος, Σταύρος Βαβίας, Χριστίνα Αλίρη, Αντώνης Πιτταράς, Γιώργος Ντούσκας, Δήμητρα Βεσλεμέ, Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Κονδύλης, Γιάννα Τσίχλη και Σπύρος Φράγκος κ.α.

Από τη λίστα των 16, «κλίματος» Άννας Διαμαντοπούλου, φαίνεται ότι εκλέγονται στελέχη όπως οι Χαρά Κεφαλίδου, Βαγγελιώ Σχοιναράκη, Λάμπρος Παλάτζας, Γιάννης Λύτρας, Θανάσης Ντερέκας κ.α. Από την πλευρά του Χάρη Δούκα (οποίος συμμετέχει ως αριστίνδην μέλος στην Κεντρική Επιτροπή) εκλέγεται η αντιδήμαρχος Ρωξάνη Μπέη, ο Κώστας Πανδής, ο Λάζαρος Καραούλης, η Έφη Παγκάλου κα.

Ποιους εκλέγει η πλευρά του Χάρη Δούκα

Έμπειρα στελέχη εκτιμούν ότι τα τελικά αποτελέσματα θα «σφραγιστούν» και θα ανακοινωθούν , αφού υπολογιστούν οι ποσοστώσεις, πχ για τις γυναίκες που είναι 33%, για τους νέους 10%. Έτσι δεν αποκλείεται οι σχετικές ανακοινώσεις να γίνουν αύριο.

Πηγή: protothema.gr