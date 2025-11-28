MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Γιατί το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποποιηθεί την κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του “Φραπέ”;

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Γιατί το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποποιηθεί της κουμπαριάς της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του “Φραπέ”; Φοβάται κάτι;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Επισημαίνει πως αυτό είναι το ερώτημα, που προκύπτει από τη συγχορδία των κυβερνητικών στελεχών ότι κουμπαριά τάχα δεν υπάρχει παρά τα αδιάψευστα στοιχεία και τις φωτογραφίες.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει πώς «με πυροτεχνήματα περί “αυριανισμού”, δεν θα αποφύγουν να απαντήσουν για όσα περιγράφονται για τη δράση του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Υποστηρίζει ότι:

«Με τις πλάτες της κουμπαριάς ο κ. Ξυλούρης απαιτούσε ευθέως από υπουργούς, γενικούς γραμματείς και προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρούν τις υποθέσεις του, να ξεμπλοκάρονται τα ΑΦΜ των μελών της οικογένειάς του. Με τις πλάτες της κουμπαριάς δήλωνε ευθαρσώς ότι θα κανονίσει με το Μαξίμου να σταματήσουν οι έλεγχοι. Με τις πλάτες της κουμπαριάς αξίωνε να παρέμβει μέλος της κυβέρνησης για να ξηλώσει την εισαγγελέα, κ. Παπανδρέου, από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με τις πλάτες της κουμπαριάς τού έκλειναν ραντεβού με ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους σε νευραλγικές οικονομικές υπηρεσίες».

ΠΑΣΟΚ

