ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους “φραπέδες” και τους “χασάπηδες”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι «έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους φραπέδες και τους χασάπηδες που σύχναζαν στο υπουργείο και το Μαξίμου», απαντώντας στη δήλωσή του πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα» στους αγρότες.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Ο πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως “το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου”. Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους “φραπέδες”, τους “χασάπηδες” και τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας με τη φεράρι, που αλώνιζαν στο Υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με όσα και οι ίδιοι λένε».

«Για τους πραγματικούς αγρότες επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και χρεοκοπία. Ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει ότι φέτος θα δώσει περισσότερα χρήματα στους αγρότες, αλλά αποκρύπτει ότι μισό δισεκατομμύριο τους οφείλεται από πέρυσι!», καταλήγει.

