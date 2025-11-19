MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος ακροδεξιάς αγέλης

THESTIVAL TEAM

«Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ότι «ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του» και ότι «προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει». «Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολιάζει ότι «προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής» και ότι «νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του». «Συνεπώς», υπογραμμίζει, «αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά, επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

