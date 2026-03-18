ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καλύπτει τον κ. Αυγενάκη;

Φωτογραφία: Intime
«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος, κατέθεσε έγγραφο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που δείχνει ότι ο κ. Αυγενάκης είχε γνώση τού πάρτι διαφθοράς στον Οργανισμό, ενώ τις τελευταίες ώρες αποκαλύφθηκε ότι πρόσωπα που συγκαταλέγονται στον στενό πυρήνα συνεργατών τού κ. Αυγενάκη, φέρονται σύμφωνα με τις Αρχές να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων, από την εργασιακή εκμετάλλευση των οποίων αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ». «Μάλιστα κάποια από αυτά τα πρόσωπα ενεπλάκησαν και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αποκαλυπτικές επισυνδέσεις με διευθυντικό στέλεχος του κ. Αυγενάκη», προσθέτει.

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν «η κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί για όλα αυτά» ή αν «θα συνεχίσει να καλύπτει τον κ. Αυγενάκη».

