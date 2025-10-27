MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η υπόθεση Καϊμακάμη είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για την παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει στην ανακοίνωσή του πως «στις 9 Οκτωβρίου ο κ. Καϊμακάμης είχε αφήσει άφωνο το πανελλήνιο καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ότι η επιλογή του στη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε γιατί ”ήταν του χώρου, ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”, ότι πήγαινε στο γραφείο του όταν χρειαζόταν και πως η οικογένεια του λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι που όμως δεν έκρινε ως αντικρουόμενο ή ασυμβίβαστο».

«Για την κυβέρνηση ήταν απλά… 9 Οκτωβρίου, καθώς δεν βρήκε το ηθικό και πολιτικό ανάστημα ούτε να τον αποδοκιμάσει δημόσια», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι «στα κρυφά τον έβαλαν να παραιτηθεί, και κατά την πάγια λογική του Μαξίμου όλα ”τακτοποιήθηκαν”».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η υπόθεση Καϊμακάμη είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και ότι «είναι άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει ότι το επιτελικό κράτος των αρίστων, παράγει μόνο διαφθορά».

«Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων των πολιτών αλλά ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός», υποστηρίζει τέλος.

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Αττική: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα – Κάηκαν 12 οχήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αθήνα: Φωτιά στο υπόγειο πάρκινγκ του Πύργου Αθηνών – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Καθαρά πατώματα: Το απλό κόλπο για να “απωθούν τη σκόνη” με ένα μείγμα 2 συστατικών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πετρούνιας για την 5η θέση στο Παγκόσμιο: Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου με βλέπουν πως δεν τα παρατάω παρά τις δυσκολίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θρήνος για τον πατέρα του 18χρονου από τη Ρόδο που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία: “Δεν μπορώ να το πιστέψω”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπιασαν νεαρούς να κάνουν βόλτες με κλεμμένη μηχανή – Προσπάθησαν να διαφύγουν