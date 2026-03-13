ΠΑΣΟΚ για Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: Δεν διεγράφη για τις απόψεις του, αλλά για συστηματική υπονόμευση

Σε ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στις αντιδράσεις που προκάλεσε η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει ότι η αποπομπή του δεν συνδέεται με τις πολιτικές του θέσεις, αλλά με μια, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, σταθερή και συνειδητή στάση υπονόμευσης της παράταξης.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το κόμμα, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος «δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις», αλλά επειδή «συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ» σε χρονικές στιγμές κατά τις οποίες το κόμμα αναλάμβανε κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν, όπως σημειώνεται, σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη του καταλογίζουν, επίσης, ότι απέφευγε συνειδητά να αναδείξει στον δημόσιο λόγο του τόσο το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όσο και τις θέσεις του κόμματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, μάλιστα, στη χρονική συγκυρία της τελευταίας του παρέμβασης, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι ο πρώην βουλευτής επέλεξε εκ νέου «τον μονόλογο της υπονόμευσης» σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως επισημαίνει, το κόμμα ανέδειξε στη Βουλή την «κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης» ευθυνών υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμμετείχε στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις παράνομες παρακολουθήσεις και άσκησε κριτική στα «μεμπτά σημεία» των νέων συμβάσεων για τους υδρογονάνθρακες.

Επίσης, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να προσδώσει και ευρύτερο πολιτικό νόημα στην απόφαση, αντιπαραβάλλοντας την έννοια της ενότητας με αυτό που περιγράφει ως εσωστρεφή αποστασιοποίηση. «Ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή», σημειώνουν κομματικές πηγές.

Στο ίδιο πλαίσιο, απορρίπτεται ευθέως η εικόνα εσωκομματικής πολυφωνίας ως άλλοθι για τέτοιες συμπεριφορές, με την ηγεσία του κόμματος να διαμηνύει ότι η ενότητα δεν μπορεί να συγχέεται «με μάχες οπισθοφυλακών, “λευκή απεργία” και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού», κάνοντας λόγο για απαξίωση του αγώνα της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας.

Πηγή: newsit.gr