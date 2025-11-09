MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για διακοπή λειτουργίας μετρό: Η Θεσσαλονίκη, για ακόμη μια φορά, πληρώνει το τίμημα της προχειρότητας της κυβέρνησης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η Θεσσαλονίκη, για ακόμη μια φορά, πληρώνει το τίμημα της προχειρότητας και της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης, που παραδίδει έργα χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό και σχεδιασμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του μετρό επί έναν μήνα δεν μπορεί να θεωρείται ‘κανονικότητα’».

Τονίζει ότι αντιθέτως αναδεικνύει «την έλλειψη συντονισμού στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων, παρότι η συναρμογή των δύο γραμμών βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί».

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στην ασφαλή και λειτουργική πρόσβαση στους σταθμούς, ιδίως στον τερματικό της Μίκρας. Τονίζει ότι «η πρόωρη έναρξη λειτουργίας, χωρίς ολοκληρωμένη δοκιμαστική φάση – όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική – οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά προβλήματα και στη σημερινή ταλαιπωρία των πολιτών». Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι όλα αυτά είχαν εγκαίρως αναδειχθεί κοινοβουλευτικά από το ίδιο, «χωρίς όμως να υπάρξει ποτέ ουσιαστική απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο».

Τονίζει, εν κατακλείδι, ότι «το δημόσιο συμφέρον και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μεγάλα έργα υποδομής απαιτούν σοβαρότητα, διαφάνεια και έγκαιρο σχεδιασμό – όχι πρόχειρες αποφάσεις και επικοινωνιακές επιλογές».

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βορίζια: Φόβοι για τα μνημόσυνα και το άνοιγμα των σχολείων – 5 κρατούμενοι στο “μικροσκόπιο” για τη βόμβα

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Γλυκοπατάτες ή πατάτες: Τι είναι πιο υγιεινό;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βόλος: Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια – “Μην το πείτε στην οικογένειά μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Δέσποινα Καμπούρη: Ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη – “Είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Τάμπα των ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ – Τέσσερις νεκροί και 11 τραυματίες