ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας, η κυβέρνηση προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά

«Μπροστά στην αγωνία της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το Fuel Pass πριν το Πάσχα, το σύστημα κατέρρευσε για άλλη μια φορά», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ.

Υπό τον τίτλο «Fuel Pass της ταλαιπωρίας», ο αρμόδιος τομέας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ειδικότερα ότι «χιλιάδες πολίτες που θέλησαν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά ή στα ΚΕΠ ταλαιπωρήθηκαν χθες την πρώτη μέρα λειτουργίας της εφαρμογής» και χρειάστηκε άλλο ένα 24ωρο «για να αποφασιστεί το αυτονόητο, να εξυπηρετηθούν δηλαδή σταδιακά οι πολίτες βάσει του ΑΦΜ τους».

Προσθέτει ότι «το πρόβλημα έγινε ακόμη χειρότερο για όσους περίμεναν για ώρες σε ουρές στα ΚΕΠ» και πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ καταγγέλλει ότι οι υπάλληλοι αδυνατούσαν να διαχειριστούν τον όγκο των πολιτών, καθώς και των τηλεφωνικών κλήσεων, που προκάλεσε η δυσλειτουργία του συστήματος. Επίσης, συνεχίζει ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ, «παρότι από σήμερα Τρίτη, η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται βάσει ΑΦΜ, σχηματίστηκαν νέες ουρές στα ΚΕΠ για επικαιροποίηση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας».

Σχολιάζει κατόπιν των παραπάνω πως «είναι σαφές ότι το δήθεν επιτελικό κράτος της ΝΔ ενδιαφέρεται μόνο για τη διανομή του δημοσίου χρήματος σε ημέτερους και απαξιώνει μια κομβική υπηρεσία για την καθημερινότητα των πολιτών. Φορτώνει δε τους υπαλλήλους με αχρείαστο όγκο δουλειάς, αποδεικνύοντας ότι η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία δεν εξωραϊζονται με μεγαλόστομες διακηρύξεις και δεκάδες ιστοσελίδες – βιτρίνες».

«Τα ΚΕΠ αποτελούν μια εμβληματική μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ και σημείο αναφοράς στο πρόγραμμά μας για ένα λειτουργικό και αποκεντρωμένο κράτος, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη», σημειώνει.