ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του ΠΑΣΟΚ για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, ζητεί από την ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης) ο γραμματέας του Κινήματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Οπως αναφέρεται από τη Χαρ. Τρικούπη η αναστολή έρχεται «έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Ελέγχεται για δύο κακουργήματα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη είναι έτοιμο και έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του εν λόγω προσώπου και ακόμη έξι φερόμενων ως συνεργών του και έξι εταιρειών. Επίσης έχουν δεσμευθεί δύο ακίνητα.

