Πάσχα εκτός Αθηνών για την πολιτική ηγεσία – Οι προορισμοί των αρχηγών

Μακριά από την Αθήνα επέλεξαν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί της χώρας, ακολουθώντας το καθιερωμένο κύμα εξόδου των εκδρομέων προς την περιφέρεια.

Στη Σύρο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος αναχώρησε για τον δήμο Σύρου–Ερμούπολης, όπου και θα συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις των ημερών. Συγκεκριμένα, θα παρακολουθήσει την Ακολουθία του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα δώσει το «παρών» στην Αναστάσιμη Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας.

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περνά τις άγιες ημέρες μαζί με την οικογένειά του στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο πρωθυπουργός αναχώρησε τη Μεγάλη Πέμπτη, επιλέγοντας φέτος τα Χανιά για πρώτη φορά μετά το 2022, καθώς τα προηγούμενα χρόνια συνήθιζε να μεταβαίνει στην Τήνο για τον εορτασμό του Πάσχα.

Στην Αθήνα παραμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει κανονικά στις εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα παρακολουθήσει την Αναστάσιμη Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τη Μεγάλη Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ στη συμπρωτεύουσα περνά παραδοσιακά τις ημέρες του Πάσχα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Τέλος, στη Λαμία αναμένεται να μεταβεί για τις ημέρες των εορτών ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επιλέγοντας –όπως συνηθίζει– την ιδιαίτερη πατρίδα του για τον εορτασμό του Πάσχα.