Παρών ο Τσίπρας σε εκδήλωση για την Κεντροαριστερά στη Θεσσαλονίκη, επόμενη στάση η παρουσίαση της “Ιθάκης” στην Κοζάνη

Η Κοζάνη είναι ο επόμενος σταθμός στην σειρά των παρουσιάσεων της “Ιθάκης” του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα βρίσκεται από σήμερα στην Θεσσαλονίκη από όπου θα αναχωρήσει για την Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αμαλίας, στην Θεσσαλονίκη, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ομάδων πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, θα παραβρεθεί την Παρασκευή το απόγευμα, στην συνέλευση που διοργανώνουν σε αίθουσα του δημαρχείου της πόλης.

Από το Σάββατο το πρωί θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς, της Κοζάνης, ενώ στις 7.00 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης».

Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του όπου αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.

Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κυρίως θα βρεθεί για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και να ακούσει τις προτάσεις τους για τη διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.

Δεν αποκλείεται ανάλογα με τη πορεία της συζήτησης, να λάβει το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση πριν αναχωρήσει.

Η βασική του επιδίωξη είναι να ακούσει και όχι να μιλήσει. Όπως, σημειώνουν οι συνεργάτες του, δεσμεύτηκε ότι αυτό θα πράξει στη δήλωση που συνόδευσε τη παραίτηση του από βουλευτής, όταν μεταξύ άλλων δήλωνε : «Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της».