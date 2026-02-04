“Παράθυρο” Μητσοτάκη για ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά:  Να μας έχετε εμπιστοσύνη

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 15 θυμάτων του ναυαγίου στη Χίο, ξεκίνησε ο προσυνεδριακός διάλογος, στα Ιωάννινα, παρουσία του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Το προσυνέδριο των Ιωαννίνων έχει θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες» και διεξάγεται με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, των βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Οι εργασίες προσυνέδριου χωρίζονται σε δύο ενότητες: Στο 1ο μέρος, το προσυνέδριο ασχολείται με τη θεματική ενότητα «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή» και στο 2ο μέρος, διεξάγεται συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Η κυρία Χήρα, μητέρα παιδιού μη λεκτικού, που έχει πλέον ενταχθεί στο πρόγραμμα για προσωπικό βοηθό, επεσήμανε την αξία του συγκεκριμένου προγράμματος. «Ο προσωπικός βοηθός δεν είναι μόνο παρέα του παιδιού μου αλλά και δική μου. Ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να συνεχιστεί. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει πολύ, βρήκα χρόνο και για μένα αλλά και το παιδί μου μπορεί να βγαίνει για έναν καφέ, να αθλείται, να κάνει όσα δεν μπορούσε πριν».

Απαντώντας ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Η μητέρα ενός ανθρώπου με βαριά αναπηρία δεν είχε ζωή, ήρθε το κράτος με τον προσωπικό βοηθό να της την δώσει πίσω. Ήταν ένα πρόγραμμα που μας παίδεψε πολύ αλλά τα καταφέραμε. Κάθε φορά που ακούω ιστορίες ωφελούμενος από προσωπικό βοηθό το πρόγραμμα αυτό έχει αξία. Τόνισε ότι το κράτος, για πρώτη φορά αντιμετώπισε την αναπηρία οριζόντια και επεσήμανε την αξία της κάρτας αναπηρίας, μια απλή κίνηση που έκανε τη ζωή των ανθρώπων αυτών καλύτερη. «Αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: Φτάσαμε στις 560.000 νέες θέσεις εργασίας

Συνομιλώντας με άλλη πολίτη ωφελούμενη της ΔΥΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας ήταν πρώτη προτεραιότητα της ΝΔ από το 2019. «Από τότε φτάσαμε στις 560.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία στη χώρα μας απέχει μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό που έχουμε καταγράψει» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Ξεκαθάρισε ότι στόχος του δεν είναι να λυθεί το πρόβλημα με ένα επίδομα ανεργίας. «Στόχος είναι να βρούμε στον άνεργο μια δουλειά και να διασφαλίσουμε ότι οι μισθοί θα ανεβαίνουν και οι δεξιότητες θα παντρεύονται με τις ανάγκες των εργοδοτών. Πριν 6,5 χρόνια το αίτημα ήταν βρείτε μας δουλειά. Τώρα έρχονται οι εργοδότες και μας λένε «βρείτε μας εργαζόμενους»» τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος , με τις αυξήσεις μισθών και τη μείωση της φορολογίας σε συνδυασμό με την εργασιακή πολιτική είναι η καλύτερη απάντηση στο θέμα της απασχόλησης.

«Παράθυρο» Μητσοτάκη για ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά: Να μας έχετε εμπιστοσύν

Συνομιλώντας με επαγγελματία υγείας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κινήσεις αναβάθμισης του ΕΣΥ, στο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, στην στήριξη των υγειονομικών που, όπως είπε, έβαλαν πλάτη στον Covid-19. Σε ερώτημα για το εάν θα ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Να μας έχετε εμπιστοσύνη, αυτό έχω να πω μόνο».

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η προσέλκυση νοσηλευτών» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Κατά την άφιξη του στα Ιωάννινα ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν το μεσημέρι από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.