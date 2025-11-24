Παπαθανάσης: Κλειστά ακίνητα προ του 1990 στο πρόγραμμα Ανακαίνισης

Για εβδομάδα έναρξης υλοποίησης των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μίλησε στο ΕΡΤnews ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης ξεκινώντας από την καταβολή των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και την απόδοση ενός ενοικίου. Με παραδείγματα αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Σπίτι μου 2 , στην Ανακαίνιση Κλειστών Ακινήτων και στη στήριξη των επιχειρηματιών. «Όταν η οικονομία πάει καλά, υπάρχει δυνατότητα να στηριχθεί η οικονομία», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης.

«Την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο έρχεται το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με ισχύ από 1/1 του 2026 ως το 2030 και είναι ιδαίτερα αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο ακριβώς γιατί αυτό επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας», ανέφερε τονίζοντας ότι εκτός από αυτά τα οποία θα δούν στην τσέπη οι πολίτες αυξάνεται και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. «Κρατάμε τα έργα που είναι σε εξέλιξη, ύψους 5 δισκεκατομμυρίων και προσθέτουμε νέα ύψους 16 δισεκατομμυρίων που αφορούν την καθημερινότητα ενώ ξεκινούν και 3 νέα ευρωπαϊκά προγράμματα από τον Ιανουάριο του 2026. To 2019 το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν στα 5,6 δισ. ευρώ, φέτος έφτασε στα 14, 6 δισ, και του χρόνου στα 16,9 με μεγάλη αλλαγή στην απορρόφηση πόρων», τόνισε.

Για το πρόγραμμα Σπίτι μου ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «11.000 πολίτες έχουν κλειδώσει σπίτι με χαμηλότερη δόση από αν πλήρωναν ενοίκιο», ενώ ανέφερε παραδείγματα για τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια: Για τετραμελή οικογένεια αυξάνονται στα 45.000 από 36.000 ευρώ και για άγαμο ανέρχονται σε 25.000 ευρώ.

Κλειστά ακίνητα προ του 1990 στο πρόγραμμα Ανακαίνισης

Γίνεται δύσκολη διαπραγμάτευση που αν όπως σχεδιάζουμε κλείσει στο τέλος του έτους η έναρξη χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται τον Μάρτιο του 2026. Ποτέ ξανά ευρωπαϊκοί πόροι δεν έχουν στηρίξει ανακαίνιση , είναι το πρώτο σχετικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης διευκρινίζοντας ότι αφορά σπίτια προ του 1990 που χρίζουν ανακαίνισης και είναι κλειστά΄ή ανοικτά και ιδωτικατοικούνται. Ο «κόφτης θα είναι στα 120 τετραγωνικά κι ένα σπίτι 50 τμ θα λάβει περίπου 15.000 ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Νέο ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει ως 200.000 ευρώ επιδότηση για στήριξη μεταποίησης και όχι μόνο, ενώ ως εργαλείο ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε και την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μπαίνουμε ως εγγύηση για το 80% του δανείου κι έχουμε πετύχει διεύρυνση των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα», ανέφερε.

Ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμισε και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής για διαμερίσματα στήριξης σε πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα ενώ ανέφερε ότι και ο Αναπτυξιακός νόμος θα φέρει προγράμματα.

Ο κ. Τσίπρας μιλάει για το παρελθόν

«Ο κ. Τσίπρας μιλάειι για το παρελθόν, το ξέρουμε, είναι η επιτομή του λαϊκισμού. Ισως διαβάσω και περισσότερα μέρη από το βιβλίο του γιατί θέλω να κατανοήσω πώς εξηγεί τα ψέματα που είπε στον ελληνικό λαό ότι με ένα νόμο, θα καταργήσει τα μνημόνια και πώς εξηγεί τον ανεκδιήγητο Βαρουφάκη που έκλεισε τις τράπεζες και κινδυνεύσαμε έξοδο από το ευρώ με καταστροφικές συνέπειες», ανέφερε.

Εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

Σχετικά με τις εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Παπαθανάσης είπε: Με 122.000 εγγεγραμμένους είμαστε το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Παραμένουμε και είμαστε το μεγαλύτερο. Και είδαμε με τη συμμετοχή ότι ενδιαφέρονται οι πολίτες να πάνε και να ψηφίσουν. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα κριθούμε τότε. Με σοβαρότητα λοιπόν θα φτάσουμε στο 27. Δεν γυρίζουμε στο παρελθόν. Το παρελθόν ας το κρίνει η ιστορία κι ας κρίνει και τον κύριο Τσίπρα η ιστορία».