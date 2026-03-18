MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: Eγκρίθηκαν 20 Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2026-2030

|
THESTIVAL TEAM

Tο σύνολο των Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης,  στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026- 2030, πέρασαν σε στάδιο έγκρισης με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση

Ο αρχικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων που ενέκρινε ο Νίκος Ππαθανάσης ανέρχεται σε 9,067 δισ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται σε  11,787 δισ. ευρώ.

Οι εν λόγω πόροι κατανεμήθηκαν κατόπιν προτάσεων των αρμόδιων Υπουργείων- Φορέων Πολιτικής στους εξής στόχους :

  • Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών
  • Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
  • Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης
  • Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός
  • Υποστήριξη Προγραμμάτων

Με την έγκριση των 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, σε συνέχεια της έγκρισης των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση την ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και την εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Νίκος Παπαθανάσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

