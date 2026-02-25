Παπαστεργίου: Το επόμενο διάστημα οι ανακοινώσεις για τα social media στους ανήλικους – Τι είπε για “Βιολάντα” και προσωπικό αριθμό

Την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία της δημοκρατίας από την παραπληροφόρηση, αλλά και την επιτάχυνση κρίσιμων ψηφιακών έργων υπογράμμισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ». Παράλληλα, απάντησε σε ερωτήσεις για τον προσωπικό αριθμό πολίτη και για δημοσίευμα που αφορά παλαιότερη επαγγελματική του δραστηριότητα ως μηχανικού.

Τεχνητή νοημοσύνη: «Ο άνθρωπος δίπλα στην τεχνολογία, όχι πίσω από αυτήν»

Με αφορμή περιστατικό σε πανεπιστήμιο, όπου φοιτητές εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν εργαλεία ΑΙ για εργασίες, ο υπουργός ανέφερε, το ζήτημα τέθηκε και στη διεθνή σύνοδο στην Ινδία, όπου επιχειρήθηκε να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη «σε πιο ανθρώπινη βάση», με επίκεντρο τον ρόλο του ανθρώπου.

Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις μαζικής διακίνησης ψευδών βίντεο με πρόσωπα της πολιτικής ζωής, σημειώνοντας ότι οι πλατφόρμες «μπορούν τεχνικά να εντοπίζουν νωρίτερα τέτοιο περιεχόμενο», αλλά αυτό δεν γίνεται πάντα έγκαιρα. Τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης ευθύνης από τις πλατφόρμες και σαφέστερου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη παρέμβαση ΑΙ ενόψει εκλογών, σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά συνολικά τη διαμόρφωση της ειδησεογραφίας και της δημόσιας σφαίρας.

Ψηφιακά έργα: Νοσοκομεία, ΟΠΕΚΕΠΕ και δορυφορικοί έλεγχοι

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενοποίηση ψηφιακών συστημάτων στα νοσοκομεία, ώστε να υπάρχει κεντρική εικόνα για προμήθειες, προσωπικό και δαπάνες. Επιπλέον αναφέρθηκε και στην διασταύρωση στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αξιοποίηση κτηματολογικών δεδομένων, διασύνδεση με ΑΑΔΕ και χρήση δορυφορικών εικόνων και ΑΙ για έλεγχο καλλιεργειών και αποζημιώσεων

Όπως είπε, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν ελέγχους που θα ήταν εξαιρετικά αργοί με ανθρώπινη διαδικασία.

Οπτικές ίνες και 5G: «Η Ελλάδα καλπάζει»

Αναφερόμενος στην ευρυζωνικότητα, σημείωσε ότι το 2019 η διείσδυση οπτικής ίνας ήταν 0,6%, ενώ σήμερα πάνω από το 60% των σπιτιών και επιχειρήσεων έχει τεχνική δυνατότητα σύνδεσης.

Υποστήριξε ότι:

Το 2025 υλοποιήθηκαν vouchers περίπου 200 εκατ. ευρώ για στήριξη συνδέσεων

Η Ελλάδα έχει ανέβει περίπου 25 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη κινητών δικτύων

Στο «καθαρό 5G» βρίσκεται τέταρτη παγκοσμίως, σύμφωνα με μέτρηση που επικαλέστηκε

Για τις τιμές του internet, ανέφερε ότι αν και οι ονομαστικές τιμές μπορεί να φαίνονται υψηλές, οι πραγματικές – μετά από προσφορές και πακέτα – είναι χαμηλότερες μεσοσταθμικά.

Social media και ανήλικοι

Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έθεσαν το θέμα περιορισμών στη χρήση social media από ανηλίκους, σημειώνοντας ότι η συζήτηση εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πλαίσιο που θα υιοθετηθεί.

Προσωπικός αριθμός: «Είναι απλοποίηση, όχι παρακολούθηση»

Απαντώντας σε ανησυχίες πολιτών που δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τον προσωπικό αριθμό, ξεκαθάρισε ότι το σχετικό email είναι ενημερωτικό και ότι ο αριθμός έχει ήδη αποδοθεί.

Όπως είπε, από το 2026 θα ξεκινήσει η σταδιακή χρήση του ως μοναδικού αριθμού διεκπεραίωσης υποθέσεων, στο πλαίσιο ευρύτερης απλοποίησης διαδικασιών και ενοποίησης κρατικών μητρώων.

Υπόθεση «Βιολάντα»: «Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός»

Σε ερώτηση για δημοσίευμα που κάνει λόγο για παλαιότερη υπογραφή του στην άδεια της επιχείρησης «Βιολάντα», ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι από το 2000 έως το 2011 δραστηριοποιούνταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ότι η τελευταία του υπογραφή σε άδεια λειτουργίας ήταν το 2011.

Ανέφερε ότι πρόκειται για τμήμα κτιρίου που είχε κατασκευαστεί σε δύο φάσεις και τόνισε πως, δεδομένου ότι η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω. Πρόσθεσε όμως πως σοκαρίστηκε με την απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ενώ αντλαμβάνεται την «ευθεία βολή του» αλλά δεν τον «.κακίζει».