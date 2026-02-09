Παπαστεργίου: Στο τραπέζι των συζητήσεων οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στη χρήση των social media ανάλογα με την ηλικία

«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατέψουμε τα παιδιά», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Press Talk”, το βράδυ της Δευτέρας (09/02), με αφορμή τη συζήτηση για την απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Διαμορφώνεται ένα ευρωπαϊκό κύμα -γιατί μαζί κινηθήκαμε με τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Δανία- προκειμένου όχι κάθε κράτος μόνο του αλλά και η Ευρώπη συνολικά να νομοθετήσει προκειμένου να προστατέψουμε τα παιδιά. Κάθε χώρα μπορεί να βρει τα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να κινηθεί και καλό είναι να κινηθούμε όλοι μαζί συντεταγμένα».

«Πρέπει να δούμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών, σε ποια ηλικία (σ.σ. θα ισχύσει η απαγόρευση), ποιες πλατφόρμες (σ.σ. θα απαγορευτούν. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι όταν πλέον αποφασίσουμε όλοι μας να νομοθετήσουμε, αυτή η νομοθεσία να μπορεί να σταθεί», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Σε ερώτηση για το αν θα απαγορευτεί και στην Ελλάδα η χρήση των social media από μια ηλικία και κάτω, ο Δημήτρης Παπαστεργίου απάντησε: «Πρέπει να πάρουμε μέτρα, όλοι το καταλαβαίνουν ότι πλέον τα παιδιά μας κινδυνεύουν, και επιμένω σε αυτό. Η εικόνα παιδιών τα οποία πλέον εκφράζονται μόνο μέσω του διαδικτύου, δεν μιλάνε ή δεν ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά στέλνουν εικονίτσες και καρδούλες, δεν είναι εικόνα μιας γενιάς που θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Από την ώρα που θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, ναι, και οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί ανάλογα με την ηλικία είναι στο τραπέζι των συζητήσεων.»

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι «θα χρειαστούμε σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία να είναι οι γονείς εκεί, γιατί το κράτος δεν πρόκειται να μπει σε κανένα σπίτι και σε κανένα κινητό παιδιού, να κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε, όμως σε όλη αυτή την πρωτοβουλία, οι εκπαιδευτικοί κυρίως οι γονείς θα πρέπει να είναι εκεί για να στηρίξουν όχι εμάς, αλλά στην ουσία το μέλλον και την σωστή ανατροφή των παιδιών τους».

Ο υπουργός, σημείωσε ότι οι πλατφόρμες οι οποίες θα πρέπει να «φιλτραριστούν» είναι αυτές που έχουν περιεχόμενο, όχι αυτές που χρησιμοποιούνται απλά για ανταλλαγή μηνυμάτων αλλά κυρίως εκείνες που «χρησιμοποιούν εθιστικά αλγόριθμους με συνεχή ροή βίντεο. Παράλληλα και το κομμάτι του gaming, το οποίο δεν πρέπει να το αφήνουμε απ’ έξω ως κάτι πιο αθώο και πιο αποδεκτό. Όλα αυτά θέλουν ένα μέτρο.»