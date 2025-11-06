Παπαστεργίου: “Όλες οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε στην Υγεία, έρχονται νέες για ένα ΕΣΥ πιο αποτελεσματικό”

Στην 4η Ημερίδα του ygeiamou για τον Εμβολιασμό, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα υγείας και στον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Όπως είπε, «προχωράμε πολλά έργα που αλλάζουν τον χάρτη της υγείας», υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία αποτελεί κοινό παρονομαστή για τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων, με στόχο την απλούστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αναφερόμενος στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σημείωσε ότι η εφαρμογή του ξεκίνησε τον Ιανουάριο, με τους γιατρούς να το χρησιμοποιούν υποχρεωτικά από τις 19 του μήνα. Η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, τόνισε, είναι η καθιέρωση του ατομικού ιατρικού φακέλου υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε «το σημαντικότερο αποτύπωμα που μπορούμε να αφήσουμε για το μέλλον του συστήματος».

Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου ανακοίνωσε ότι έως τον Ιούνιο του 2026, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όλα τα νοσοκομεία της χώρας θα αποκτήσουν ενιαία ψηφιακά εργαλεία, ώστε «να ομογενοποιήσουμε το σύστημα και να λειτουργεί παντού με τον ίδιο τρόπο».

Επιπλέον, μίλησε για τον «ψηφιακό βοηθό» για τους γιατρούς, ο οποίος συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει με απλή και κατανοητή μορφή όλες τις πληροφορίες ενός ασθενούς, ενώ αντίστοιχη εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και για τους πολίτες, για πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό από το κινητό.

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε ότι το επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού κόμβου υγείας, ο οποίος θα επιτρέψει τη διασύνδεση ιατρικών δεδομένων σε επίπεδο Ε.Ε. «Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη, εργαζόμαστε στενά για ένα ΕΣΥ πιο γρήγορο και αποτελεσματικό», είπε.