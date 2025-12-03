Παπαστεργίου για κάμερες ΑΙ στους δρόμους: Ιστορίες για δράκους όλα αυτά που ακούγονται για τα προσωπικά δεδομένα

“Ιστορίες για δράκους” χαρακτήρισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τις αιτιάσεις για τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο χρήσης καμερών τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό τροχονομικών παραβάσεων.

“Δηλαδή δεν είναι να κάνει βιομετρική αναγνώριση καμία κάμερα. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων με προσωπικό χαρακτήρα ήταν στη Βουλή, κατέθεσε τις απόψεις της. Μας ζήτησε και προφανώς αυτό κάνουμε, πριν τοποθετήσουμε κάμερες να την ενημερώσουμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προκειμένου αυτά να εγκριθούν, έτσι ώστε να είναι συμβατά με το GDPR”, εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM.

” Στήνουμε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό δίκτυο για να σταματήσουμε να χάνονται δύο άνθρωποι τη μέρα στους δρόμους. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το στατιστικό της χώρας μας”, είπε ο Δ. Παπαστεργίου, προτάσσοντας τους λόγους οδικής ασφάλειας που επιτάσσουν τη χρήση καμερών.

“Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πάνω από 800 νεκρούς το χρόνο στην άσφαλτο Φέτος είμαστε λίγο καλύτερα Αλλά όταν μια χώρα χάνει 400, 500 και 600 παιδιά και ανθρώπους δεν μπορεί να λέει ότι είναι καλύτερα”, τόνισε.

“Μέχρι σήμερα υπήρχαν κάμερες και υπήρχε ένα σύστημα διαχείρισης κατακερματισμένο με αποτέλεσμα η κλήση από τη μέρα που γράφεται μέχρι τη μέρα που πηγαίνει στον πολίτη να θέλει μέχρι και δέκα χρόνια”, σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο ίδιος εξήγησε πως οι κάμερες θα καταγράφουν μόνο τον οδηγό και θα θολώνουν τη δεξιά πλευρά του οχήματος.