Παπασταύρου: Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού σε ρεύμα και αέριο για τρεις μήνες και έτοιμα μέτρα στήριξης

Σε μια νέα, ακόμη πιο εντατική, φάση εισέρχονται οι βομβαρδισμοί του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς συμπληρώνεται μια εβδομάδα πολέμου.

Στη σημερινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού για τους επόμενους τρεις μήνες και ότι η χώρα επωφελείται από διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, με αποτέλεσμα η εξάρτηση από τον Κόλπο να παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Ο ίδιος επισήμανε ωστόσο ότι παρατηρείται πίεση στις τιμές.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι υπάρχει μια δέσμη παλαιότερων μέτρων που έχουν δοκιμαστεί και είναι έτοιμα για εφαρμογή. Ποια από αυτά θα επιλεγούν θα αποφασιστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης, ενώ αν συνεχιστεί η αύξηση των τιμών, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός θα καθορίσει τον τρόπο ανακοίνωσης των μέτρων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών.