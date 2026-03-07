MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού σε ρεύμα και αέριο για τρεις μήνες και έτοιμα μέτρα στήριξης

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια νέα, ακόμη πιο εντατική, φάση εισέρχονται οι βομβαρδισμοί του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς συμπληρώνεται μια εβδομάδα πολέμου.

Στη σημερινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού για τους επόμενους τρεις μήνες και ότι η χώρα επωφελείται από διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, με αποτέλεσμα η εξάρτηση από τον Κόλπο να παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Ο ίδιος επισήμανε ωστόσο ότι παρατηρείται πίεση στις τιμές.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι υπάρχει μια δέσμη παλαιότερων μέτρων που έχουν δοκιμαστεί και είναι έτοιμα για εφαρμογή. Ποια από αυτά θα επιλεγούν θα αποφασιστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης, ενώ αν συνεχιστεί η αύξηση των τιμών, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός θα καθορίσει τον τρόπο ανακοίνωσης των μέτρων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών.

Σταύρος Παπασταύρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 21 ώρες πριν

Για πρώτη φορά εισαγωγή ειδικότητας γυμναστή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Βίκυ Βολιώτη: Είχα πολύ έντονες φοβίες, αγοραφοβία και κρίσεις πανικού

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Λιάγκας για Λαζόπουλο: Όταν υπερβεί την κόκκινη γραμμή, θα κάνω αγωγή – Aυτοί οι άνθρωποι μόνο με χρήμα καταλαβαίνουν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης σήμερα για 8 ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ισραήλ: Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τουριστών και διπλωματών στο εξωτερικό από απειλές του Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Σε εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ για την Ημέρα της Γυναίκας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ν. Δένδιας