Παπασταύρου: Τον Φεβρουάριο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

Για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, αναφορικά με το κοίτασμα και το χρονοδιάγραμμα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Μπλοκ 2 του Ιονίου, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο Livenews και στον Νίκο Ευαγγελάτο.

Πρόκειται για την 1η γεώτρηση που θα τρυπήσει το βυθό του Ιονίου από ένα οικόπεδο κοντά στην Κέρκυρα με στόχο να βρεθούν υδρογονάνθρακες.

Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε ιστορική τη μέρα γιατί έπεσαν οι υπογραφές και έτσι έχουμε προδιαγραμμένη την ημερομηνία 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027 θα γίνει η 1η διερευνητική γεώτρηση στη χώρα μας μετά από μισό σχεδόν αιώνα.

«Πια δεν μιλάμε για προσδοκίες και σχεδιασμούς μετράμε αντίστροφα, μετράμε μήνες και μέρες. Σε 300 μέρες από τώρα η πατρίδα μας θα διαπιστώσει εάν οι ισχυρές ενδείξεις που υπάρχουν, που έχουν εντοπίσει η ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα και αυτό θα το μάθουμε μέχρι τον Απρίλιο του 2027

Η ερευνητική γεώτρηση του επόμενου χρόνου, σε 10 μήνες θα κοστίσει γύρω στα 80 εκατ. ευρώ και το πολύ σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται από τις εταιρείες του κύρους της -ExxonMobil, της Energean, της HELLENiQ Energy- και σήμερα υπεγράφη με την Stena Drilling η οποία είναι μια από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες η οποία θα φέρει το πλοίο το γεωτρύπανο το οποίο για 24ώρες το 24ώρο για 2 μήνες θα αντλεί τα στοιχεία από τη γεώτρηση.

«Το μπλοκ στο Ιόνιο είναι το πιο “ώριμο” από τα οικόπεδα που έχουμε. Το μπλοκ στην περιοχή νότια της Κρήτης “είναι λίγο πιο πίσω”, και φιλοδοξούμε και εργαζόμαστε έτσι ώστε πριν το τέλος του 26 να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες».