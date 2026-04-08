Παπασταύρου: Τον Φεβρουάριο η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε σήμερα ότι μέσα στον Απρίλιο θα υπογραφεί η σύμβαση ενοικίασης του γεωτρύπανου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η γεώτρηση θα γίνει από Exxon Mobil, HelleniQ Energy και Energean.

Θα ακολουθήσουν «πριν το τέλος του χρόνου οι πρώτες σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

«Αυτό που είναι προς διερεύνηση είναι τα κοιτάσματα αν είναι βιώσιμα και εμπορικά εκμεταλλεύσιμα» συμπλήρωσε.

«Κανείς πρέπει να στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις» κάτι που αποδείχθηκε λόγω της πρόσφατης κρίσης στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Κάλεσε, τέλος, όλους τους δικαιούχους για εξοικονομώ, αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνες κ.α. «να τρέξουν να εξαργυρώσουν τα voucher μέχρι 30 Ιουνίου γιατί τότε τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά ξεκινάμε το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο»