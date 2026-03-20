Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργάνωσε σήμερα εκδήλωση στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Στόχος η ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής της Δασικής Υπηρεσίας, η παρουσίαση του σύγχρονου ρόλου της στην προστασία και διαχείριση των δασών, καθώς και η διατύπωση της στρατηγικής κατεύθυνσης για το μέλλον. Στην εκδήλωση αναδείχθηκε η ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και επιχειρησιακής ικανότητας, παρουσιάστηκε η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας, αποκατάστασης, διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Δασικής Υπηρεσίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε ένα από τα σημαντικότερα φυσικά κεφάλαια της πατρίδας μας. Τα δάση μας δεν είναι μόνο πηγή ζωής και βιοποικιλότητας. Είναι ασπίδα προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση και θεμέλιο βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του, που διαβάστηκε στην εκδήλωση, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια «προχωρήσαμε σε μια συνολική επανεκκίνηση της δασικής πολιτικής».

O πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προχωρούν μαζικοί διορισμοί, αναβαθμίζεται ο επιχειρησιακός εξοπλισμός με εκατοντάδες νέα οχήματα και σύγχρονα μέσα επιτήρησης, ενώ παράλληλα υλοποιείται «το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, το Antinero».

«Συνολικά, οι πόροι που κινητοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, αλλά και άλλα εργαλεία, υπερβαίνουν εκθετικά κάθε προηγούμενη χρηματοδότηση του παρελθόντος πριν το 2019», ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του και κατέληξε λέγοντας: «Για εμάς, η προστασία των δασών δεν είναι αποσπασματική πολιτική. Είναι μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, με σχέδιο, πόρους και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι «στο γεωπολιτικό περιβάλλον αβεβαιότητας στο οποίο ζούμε, το οποίο έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα κάθε πολίτη, η ισχύς κάθε κράτους εδράζεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες. Στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα, στην αποτρεπτική δύναμη και στην ενεργειακή ανθεκτικότητα», υπογραμμίζοντας ότι σε αυτούς προστίθεται: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη των δασών μας, η κορωνίδα των πολιτικών μας. Για εμάς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τον τέταρτο καθοριστικό πυλώνα εθνικής ισχύος».

«Από το 2021 ξεκινήσαμε το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και το Σχέδιο Προστασίας Δασών, γνωστό και ως “Antinero”, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 680 εκατ. από το 2022». Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αλλά και τον θεσμό του αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης: «Έτσι συνεργάστηκε η Δασική Υπηρεσία, που παραμένει πάντα ο θεματοφύλακας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μπορέσουν, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, να προστατεύσουν τις περιοχές και να προλάβουν τα πλημμυρικά και διαβρωτικά φαινόμενα».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, μετά από περισσότερα από 200 χρόνια, θα έχουμε χαρτογραφήσει το σύνολο των δασών στην πατρίδα μας, με το 90% της έκτασης να έχει ήδη μερική κύρωση» ανέφερε ο κ. Παπασταύρου. Επίσης αναφέρθηκε στην «αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Δασικής Υπηρεσίας και των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Αυτή είναι η δύναμή μας. Η συνεργασία».

Ο κ. Παπασταύρου κατέληξε λέγοντας: «Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο. Είναι η ασπίδα μας απέναντι στην κλιματική κρίση και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού».

«Και ένα στρέμμα δάσους να χαθεί είναι απώλεια, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί, και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Ωστόσο, ότι θα έφτανε στιγμή η Ελλάδα να έχει μικρότερη πληγείσα έκταση από χώρες όπως, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο, αν το έλεγε κάποιος πριν 10-20 χρόνια, αυτό θα θεωρείτο μάλλον εκτός πραγματικότητας, αν όχι κάτι ακόμα πιο προωθημένο», είπε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος και πρόσθεσε: «Δεν έγινε με μαγικό τρόπο, έγινε με συντονισμό, με συνεργασία και με καθημερινή δουλειά στο πεδίο, και προληπτικά και, δυστυχώς, όταν χρειάζεται, κατασταλτικά».

Ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε επίσης, στο Πράσινο Ταμείο: «Αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο στα τέλη του 2019 με το ζόρι απορροφούσε 4 εκατ. ευρώ, καθαρά για λειτουργικές δαπάνες, έκλεισε την προηγούμενη χρονιά με ποσό άνω των 120 εκατ., αποκτώντας επιτέλους πραγματικό περιεχόμενο να χρηματοδοτεί δασικά έργα».

Τη «νέα εποχή», η οποία ξεκίνησε με το Προεδρικό Διάταγμα του 2022, με το οποίο συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Δασών περιέγραψε στην τοποθέτησή ο γενικός διευθυντής Δασών, Ευάγγελος Γκουντούφας.

Ο κ. Γκουντούφας αναφέρθηκε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργασιών με άλλα υπουργεία, και ανέλυσε εκτενώς τα έργα, τα οποία προωθεί η γενική γραμματεία: «Όλα αυτά μας κάνουν ένα σύνολο πιστώσεων πάνω από 882 εκατ. από όλες τις πηγές χρηματοδότησης και επίσης επιπλέον είναι οι μελέτες οι οποίες είναι της τάξης των 32,4 εκατ. ευρώ».

Συνοψίζοντας, είπε ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συνοψίζονται στο εξής: «Καταρχήν, εμπιστοσύνη από την πολιτική ηγεσία για τον σχεδιασμό, εισήγηση και υλοποίηση πολιτικών πρόληψης, αποκατάστασης, διατήρησης και ανάπτυξης των δασικών υποσυστημάτων. Συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας. Παρεμβάσεις με αξιόπιστο, ταχύτατο και μετρήσιμο αποτέλεσμα προς όφελος των δασών, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ