MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Φωτογραφία: Aphroditi Houlaki
|
THESTIVAL TEAM

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο οργανισμός που θα αναλάβει την επικαιροποίηση της μελέτης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στην Ημερίδα ‘Αμυνας και Γεωπολιτικής που διοργανώνει το capital.gr και το Forbes Greece.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει παράλληλα τη διασύνδεση με την Αίγυπτο ενώ βρισκόμαστε παράλληλα στην φάση εξέτασης της πιθανής χάραξης της διασύνδεσης με τη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά τα έργα, ανέφερε, αποτελούν τμήμα του ευρύτερου εμπορικού διαδρόμου που θα θέλαμε να ξεκινά από την Ινδία και να καταλήγει στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στις έρευνες υδρογονανθράκων, τόνισε ότι η χώρα μας προχωρά χωρίς τυμπανοκρουσίες και «μεγαλοϊδεατισμό» στη διερεύνηση την ύπαρξης εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Επανέλαβε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογράφουν οι συμβάσεις για την παραχώρηση 4 θαλάσσιων περιοχών νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες προκειμένου στις αρχές του 2027 να προχωρήσει η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο από τις Exxon-Energean-Helleniq Energy.

Αναφερόμενος εξάλλου στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, έκανε λόγο για εγχείρημα χωρίς προηγούμενο με σημαντική στρατηγική διάσταση για τη χώρα μας, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και στο εμπόριο και τις μεταφορές.

Σημείωσε ότι στη συνάντηση για τον κάθετο διάδρομο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στα τέλη του μήνα, θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ ο βασικός στόχος θα είναι να αντιμετωπιστούν οι ρυθμιστικές ατέλειες του εγχειρήματος ώστε να προχωρήσουμε σε εμπορικά ελκυστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Η ενέργεια», επεσήμανε, «είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχει διατλαντική σύγκλιση. Η περιοχή αυτή μπορεί να γίνει άξονας ανάπτυξης και ευημερίας».

Σταύρος Παπασταύρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η έκπληξη στην Τούνη από τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία: Το κόκκινα μπαλόνια και το “Σ’ αγαπώ” με ροδοπέταλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ : Η ΕΕ οφείλει να προστατεύει τους παραγωγούς της και όχι να τους αφήνει εκτεθειμένους σε άνισο ανταγωνισμό

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ελένη Φουρέιρα: Στην Αλβανία έφτιαχνε το ψωμί η μαμά μου και δεν είχα ξαναζήσει να τρώω ψωμί από φούρνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από εργατικά σωματεία σήμερα στο κέντρο

ΕΘΝΙΚΑ 5 ώρες πριν

Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης – “Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας”, δήλωσε ο Ερντογάν λίγο πριν την συνάντηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συμπλοκή οπαδών στην Πανεπιστημιούπολη: Δύο ελαφρά τραυματίες, βρέθηκαν αυτοσχέδια ρόπαλα