Παπαϊωάννου: Η ζωή της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέα και νέο επιστήμονα

Για μία «εμβληματική μορφή της παγκόσμιας πανεπιστημιακής κοινότητας», που τίμησε την Ελλάδα με το έργο, το ήθος και την ακαδημαϊκή πορεία της, έκανε λόγο ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, στη δήλωση του με αφορμή τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε, επίσης, ότι με το ερευνητικό έργο της ανέδειξε το Βυζάντιο ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ταυτότητας και γέφυρα ανάμεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα.

«Η ζωή της αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέα και νέο επιστήμονα. Με το πνεύμα της, τη διορατικότητα και τη δημόσια παρουσία της υπήρξε μια αυθεντική πρέσβειρα του ελληνικού πολιτισμού και της πανεπιστημιακής ελευθερίας», τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Παπαϊωάννου για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ:

«Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της παγκόσμιας πανεπιστημιακής κοινότητας, μια Ελληνίδα διανοούμενη με διεθνές κύρος, που τίμησε τη χώρα μας με το έργο, το ήθος και την ακαδημαϊκή της πορεία.

Από τα φοιτητικά της χρόνια στην Αθήνα έως την κορυφή της Σορβόννης, την οποία υπηρέτησε ως η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία της, απέδειξε ότι η γνώση, η αριστεία και η προσήλωση στις ακαδημαϊκές αξίες μπορούν να υπερβούν σύνορα. Απέδειξε ότι η ελληνική παιδεία μπορεί να σταθεί ισάξια στο διεθνές στερέωμα, να καινοτομήσει και να πρωτοπορήσει.

Με το ερευνητικό της έργο ανέδειξε το Βυζάντιο ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ταυτότητας και γέφυρα ανάμεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η ζωή της αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέα και νέο επιστήμονα. Με το πνεύμα της, τη διορατικότητα και τη δημόσια παρουσία της, υπήρξε μια αυθεντική πρέσβειρα του ελληνικού πολιτισμού και της πανεπιστημιακής ελευθερίας.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της ακαδημαϊκής και της πνευματικής ζωής. Το αποτύπωμά της, όμως, θα παραμείνει ζωντανό μέσα από το έργο της, τους μαθητές της και την παγκόσμια αναγνώριση που κατέκτησε για την ελληνική της σκέψη.

Η μνήμη της θα παραμείνει φωτεινός οδηγός για την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πατρίδα μας».