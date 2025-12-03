Π. Παππάς για Γεωργιάδη: “Μπορεί να είναι εργατικός αλλά στην πραγματικότητα είναι αναποτελεσματικός”

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το οποίο πήρε διαστάσεις.

«Αυτό που είπα εγώ, είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης, είναι εργατικός, αλλά αναποτελεσματικός», είπε ο κ. Παππάς, υποστηρίζοντας ότι το όλο θέμα δημιουργήθηκε, γιατί απομονώθηκε ένα κομμάτι μόνο από όσα είπε.

«Το ΕΣΥ, δεν είναι ελκυστικό για γιατρούς και νοσηλευτές. Με την πολιτική που ακολουθείται, θα οδηγηθεί σε αργό και βέβαιο θάνατο», πρόσθεσε ο κ. Παππάς.

Ο κ. Παππάς, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «δεν δέχθηκα καμιά όχληση από το ΠΑΣΟΚ για το περιστατικό με τον κ. Γεωργιάδη. Εγώ πήρα τηλέφωνο το τμήμα της επικοινωνίας και συμφωνήσαμε να βγάλω μια διευκρινιστική ανακοίνωση» για να συμπληρώσει κατηγορηματικά, «δεν έκανα καμία κωλοτούμπα».