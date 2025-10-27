Π. Μαρινάκης: Ο νόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα εφαρμοστεί – Έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΛ.ΑΣ.

«Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το μνημείο εκεί, δεν θα είναι επιτρεπτή από την ΕΛ.ΑΣ.», τόνισε κατά τη σημερινή (27/10) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση για το από πότε ισχύουν οι διατάξεις της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Ισχύει το ότι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει η τροπολογία, έχει δημοσιευτεί είναι σε εφαρμογή, η ΕΛ.ΑΣ. στο κομμάτι προστασίας έχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το μνημείο εκεί, δεν θα είναι είναι επιτρεπτή από την ΕΛ.ΑΣ. Αυτά θα τα δούμε τις προσεχείς ημέρες, αμέσως μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας.

Σε ερώτηση για την επίθεση που δέχθηκε στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης και αν το θα συλληφθεί κάποιος από εκείνους που επιτίθεται σε πολιτικούς, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Όλες οι επιθέσεις είναι καταδικαστέες, αλλά σκεφτείτε τι έχουν στο μυαλό τους για να επιτίθενται σε έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του. Η θέση αυτών των ανθρώπων είναι σε ένα κελί. Η Αστυνομία έχει παρουσιάσει επιτυχίες σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις εξιχνίασης και είμαι βέβαιος ότι και σε αυτή την περίπτωση αυτή θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν γρήγορα στη φυλακή.

Ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος, ζούμε στη χώρα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι χώρος της απόλυτης πολιτικής υποκρισίας. Είσαι χυδαίος όταν καταδικάζεις μόνο τη βία που σε συμφέρει. Ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να βιώσουμε τις ημέρες του διχασμού της πάνω και της κάτω πλατείας».